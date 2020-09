Mini PC in offerta: oggi su Amazon a -24%

Un computer completo di tutto ciò che serve in dimensioni poco più grandi rispetto a quelle di una pendrive. Impossibile? No se si tratta di un mini PC. Uno dei modelli proposti dal marchio AWOW è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 114,70 euro anziché a 149,99 euro come da listino.

Il mini PC di AWOW a -24% su Amazon

Queste le specifiche tecniche: processore quad core Intel Atom Z8350, 4 GB di RAM, 64 GB di memori interna per lo storage, modulo WiFi, Bluetooth 4.0, porte USB 2.0 e 3.0, slot per la lettura di schede microSD fino a 256 GB, jack audio da 3,5 mm per cuffie o auricolari, uscita video HDMI 1.4 per il collegamento a monitor o televisori e ventola per la dissipazione del calore in fase di utilizzo.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home. Tutto questo, solo per oggi, proposto su Amazon con uno sconto del 24% sul prezzo di listino. Il cavo USB per l’alimentazione è incluso all’atto dell’acquisto.