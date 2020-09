Seagate, il prezzo è dimezzato (per pochi giorni)

Solo per pochi giorni sul sito Unieuro è disponibile una interessante opportunità: uno tra i prodotti disponibili a maggior sconto è infatti un hard disk portatile di tipo HDD, il cui prezzo è stato letteralmente dimezzato. L’occasione durerà però poco ed è accessibile soltanto online, con consegna a domicilio gratuita o ritiro in negozio presso il punto vendita indicato.

Seagate Expansion Portable 4TB

L’offerta è relativa al Seagate Expansion Portable 4TB, un HDD da 2,5″ plug&play ampiamente noto e collaudato:

L’unità disco portatile Expansion è semplice da installare perché richiede solo il collegamento di un singolo cavo USB. È possibile iniziare a salvare i file digitali sull’unità disco esterna pochi secondi dopo averla rimossa dalla confezione.

Non più 159,99 euro, quindi, ma 79,99 euro per avere a disposizione 4TB di spazio a portata di mano, per trasferire file o archiviare archivi fotografici. Attenzione però ai tempi: l’offerta è destinata a decadere nel giro di pochi giorni.