eBay: sconto 5% sull'informatica con questo codice

Alla ricerca di un nuovo laptop o di un monitor per allestire la postazione di smart working? La promozione Back to… coupon! di eBay permette di ottenere uno sconto del 5% su una selezione di prodotti della categoria Informatica. È valida da oggi e per tutta la settimana, fino a domenica 13 settembre.

eBay, codice PITSET205: sconto del 5% sui prodotti informatici

Per usufruirne è sufficiente digitare il codice PITSET205 prima di effettuare il pagamento, all’interno del campo dedicato, per poi procedere alla transazione con PayPal, carta di credito o di debito. Lo sconto massimo ottenibile è pari a 100 euro e la spesa minima per potervi accedere è di 30 euro. Ogni utente eBay può approfittarne fino a tre volte.

Così facendo è possibile acquistare un laptop Lenovo a 294 euro o un disco fisso esterno Western Digital da 2 TB a 59 euro, un monitor Acer da 24 pollici a 133 euro e persino una scrivania PC completa in legno a 129 euro. L’elenco delle offerte aderenti alla promozione Back to… coupon! di eBay è in costante aggiornamento: invitiamo a consultarlo periodicamente per non lasciarsi sfuggire gli affari migliori.