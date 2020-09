Un gruppo di continuità per lo smart working

Lavorare da casa in smart working richiede una postazione adeguata: non può mancare un gruppo di continuità pronto a intervenire e alimentare computer e dispositivi anche quando la rete elettrica va in tilt con blackout o sbalzi di tensione. Il modello Trust Maxxon è oggi in offerta al prezzo di 64 euro sugli store online di Amazon e Unieuro.

Trust Maxxon: unità UPS in sconto su Amazon e Unieuro

Un’unità UPS da 800 VA con tre prese protette da sovratensione e altre tre alimentate dalla batteria interna: si possono così collegare PC desktop, periferiche, dispositivi per lo storage, monitor, ma anche apparecchi delle smart home, sistemi di allarme e altro ancora. Non mancano nemmeno LED che indicano lo stato di funzionamento e avvisi sonori in caso di anomalie.

Trust Maxxon offre inoltre un supporto per il montaggio testo a parete e la funzione AVR per garantire una tensione di uscita stabile a 230 V. Tutto questo oggi in sconto su Amazon e Unieuro: in entrambi i casi la consegna a domicilio è gratuita e immediata, si scelga lo store preferito o quello con cui si ha più confidenza.