SSD Crucial BX500 da 240 GB: sconto del 36% su eBay

Alla ricerca di una SSD economica e al tempo stesso affidabile con performance elevate? Il modello Crucial BX500 con capacità pari a 240 GB si trova oggi in forte sconto su eBay, proposto al prezzo di 31,99 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Offerta SSD: Crucial BX500 da 240 GB a 31,99 euro

Le prestazioni sono di fascia alta: fino a 540 Mb/s e 500 MB/s rispettivamente in fase di lettura e scrittura. Caratteristiche che rendono l’unità adatta all’installazione su PC da utilizzare quotidianamente per il lavoro, la creatività, lo studio e perché no, l’intrattenimento multimediale o videoludico.

Lo sconto del 36% sul prezzo di listino. Il volume delle unità disponibili è limitato, dunque gli interessati non perdano tempo e procedano all’acquisto. Il prodotto si trova in Italia e la spedizione a domicilio in pochi giorni è gratuita. A garantire l’affidabilità del venditore oltre 120.000 feedback positivi ottenuti su eBay.