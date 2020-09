La pendrive Kingston da 128 GB (USB 3) a 15 euro

Tanto spazio per l’archiviazione dei dati, tutta la velocità dello standard USB 3.0 e la compattezza di una pendrive tradizionale: l’unità Kingston DataTraveler 100 da 128 GB oggi è in offerta su Amazon al prezzo di 15,93 euro.

Offerte Amazon: Kingston DataTraveler 100 da 128 GB a -31%

Può tornare utile per salvare e portare sempre con sé fotografie, video, documenti, file audio e qualsiasi altro tipo di contenuto. L’affidabilità è garantita dal marchio, leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. Risulta pienamente compatibile con tutti i computer basati su sistema operativo Windows o macOS.

La spedizione è immediata e gratuita per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Lo sconto del 31% sul prezzo di listino per la pendrive Kingston DataTraveler 100 da 128 GB fa parte delle Offerte di Settembre che ancora per qualche giorno consentiranno di acquistare un gran numero di articoli con una spesa ridotta.