Offerta Back to School: Lenovo IdeaPad 3 e M365

Giusto in tempo per il Back to School, oggi lo store online di Unieuro propone un’offerta che riunisce il laptop Lenovo IdeaPad 3 e un anno di abbonamento alla formula Personal della suite Microsoft 365 (dal valore di 69 euro, in offerta a 55,99 euro) al prezzo di 599,99 euro.

Back to School: Lenovo IdeaPad 3 + Microsoft 365 Personal

Queste le principali specifiche tecniche del computer portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore quad core Intel Core i5-1035G1 di decima generazione, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, Bluetooth 5.0, WiFi, lettore di impronte digitali, webcam con otturatore meccanico per la massima tutela della privacy, slot per schede di memoria, altoparlanti stereo con audio Dolby, e batteria che garantisce un utilizzo continuato pari a sette ore e mezza con una sola ricarica.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Tutto questo, ricordiamo con un anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal, proposto oggi sullo store online Unieuro con al 22% di sconto sul prezzo di listino. La consegna a domicilio è gratuita e immediata.