Un masterizzatore USB a soli 16,99 euro su Amazon

Oggi i laptop sono quasi tutti sprovvisti di un’unità ottica, per ragioni legate prevalentemente al design: niente più slot per leggere o scrivere CD e DVD: chi ne ha necessità deve dunque ricorrere all’acquisto di un masterizzatore esterno come quello proposto oggi in sconto da Amazon al prezzo di 16,99 euro.

Amazon: masterizzatore USB tra le Offerte di Settembre

Il marchio è Cocopa. Si tratta di un dispositivo che si connette via cavo con supporto allo standard USB 3.0 per il trasferimento rapido dei dati, in grado di completare l’operazione di scrittura in un tempo molto breve. Dall’ingombro ridotto al minimo, può anche essere portato con sé trovando posto in una tasca della borsa o della custodia.

Non necessita nemmeno di un’alimentazione esterna: è sufficiente collegarlo al computer ed è pronto all’uso. Tutto questo oggi con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Fa parte delle Offerte di Settembre con le quali Amazon propone una serie di interessanti sconti in tutte le categorie di prodotto, informatica inclusa.