Microsoft 365, sconto del 44%: solo per oggi

Lo sconto vale soltanto per la giornata di oggi, ma si tratta di uno sconto che porta Microsoft 365 ad un prezzo ben al di sotto della media degli ultimi mesi. Chiunque voglia avere accesso a tutti gli strumenti Office (oggi soggiacenti sotto il pacchetto “Microsoft 365“) può dunque approfittarne entro le prossime ore, portandosi a casa il tutto ad appena 54,99 euro contro i 99 euro del prezzo di listino.

Lo sconto garantito è pertanto pari al 44% con la possibilità ulteriore di scegliere se ricevere il codice di installazione istantaneamente (tramite email) o mediante spedizione via posta.

L’abbonamento può essere condiviso tra sei persone del medesimo nucleo famigliare, si può utilizzare su un illimitato numero di device (dunque ogni componente della famiglia può utilizzarlo sia su pc che su tablet o smartphone) ed il pacchetto comprende tutte le applicazioni tradizionali di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook). In aggiunta Microsoft offre 1TB di spazio di archiviazione cloud gratuito ad ognuno dei componenti che attiva l’offerta.

Le “offerte di settembre” partono quindi con il botto, facendosi subito notare per sconti di sicuro impatto (si segnala in parallelo anche il -74% disponibile per l’antivirus McAfee) che nel giro delle prossime settimane potrebbero coinvolgere altri prodotti e altri brand. Il gruppo scalda quindi i motori in vista della stagione autunnale, iniziando ad avvicinare gli utenti al marketplace attraverso offerte di richiamo dallo sconto irrinunciabile.