Il cloud a vita ora conviene di più: i piani "lifetime" di pCloud ora costano meno

Il cloud storage a vita può rappresentare una soluzione vincente per archiviare i propri dati in cloud senza alcun abbonamento, ma acquistando uno spazio per salvare i file con una spesa unica. Nel lungo periodo, infatti, una soluzione di questo tipo garantisce un risparmio enorme per gli utenti.

La soluzione giusta per il cloud a vita arriva da pCloud che mette a disposizione fino a 10 TB di spazio “a vita” grazie ai suoi piani lifetime senza abbonamento. In questo momento, inoltre, i piani di pCloud sono disponibili con fino a 700 euro di sconto.

Per accedere subito alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di pCloud qui di sotto.

Cloud a vita con pCloud: ecco la promo

Con pCloud è possibile accedere a varie opzioni per il cloud storage a vita: tra le opzioni disponibili troviamo il piano da 500 GB, oggi proposto a 199 euro invece di 299 euro, e il piano da 2 TB, che costa 399 euro invece di 599 euro. A completare l’offerta c’è il piano da 10 TB che ha un costo di 1.190 euro invece di 1.890 euro. Tutte le versioni proposte permettono un upgrade successivo (nel caso ci fosse bisogno di più spazio di archiviazione) e sono attivabili anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal, e con 14 giorni di garanzia di rimborso.

Nel lungo periodo, scegliere il cloud a vita significa poter contare su un risparmio davvero importante. Prendiamo il caso del piano da 2 TB: una soluzione di questa, in abbonamento, comporta un costo di almeno 100 euro all’anno mentre il cloud a vita con pCloud prevede un costo iniziale unico (399 euro). Dopo quattro anni, quindi, la spesa iniziale sarà ammortizzata mentre chi ha attivato il cloud in abbonamento dovrà continuare a pagare per avere accesso ai propri dati.