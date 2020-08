Amazon Ring, oggi in offerta lampo

Alcune testimonianze dirette ci stanno raccontando l’improvvisa esigenza di citofoni wireless che possano sopperire ad alcune precise esigenze ed in grado di giungere al risultato senza la necessità di cablaggi, complesse installazioni o eccessivi investimenti. Si tratta di situazioni differenti, ma in ogni caso legate al Covid: aree casalinghe trasformate in ufficio, enti scolastici riadattati con ingressi differenziati e altro ancora. Rapidamente il ragionamento ha portato a considerare Amazon Ring Video Doorbell 3 come una valida opzione, poiché rispondente a tutte queste caratteristiche; un’offerta lampo di queste ore ha fatto il resto.

Amazon Ring, offerta lampo

Ring Video Doorbell 3 è un citofono smart in grado di funzionare con semplice collegamento Wifi. Può essere alimentato sia con apposito cablaggio che attraverso batterie ricaricabili e la sua funzione primaria è quella di consentire un canale audio/video diretto tra esterno e interno. Si tratta pertanto in tutto e per tutto di un videocitofono, semplice e di facile configurazione, che in abbinata ad un Amazon Echo Show è in grado di espletare al massimo le proprie funzioni.

Al suono del citofono, la comunicazione tra le parti diventa istantanea: si può visionare l’esterno anche tramite app, ricevendo apposita notifica, oppure attivando la risposta dallo schermo del proprio Echo. Ne esistono varie versioni, ma ad attirare l’attenzione in queste ore è il modello “Video Ringbell 3” da 199 euro, che per l’occasione è stato scontato del 20% (ossia ben 40 euro) portando così il prezzo finale a 159 euro.

Il dispositivo viene solitamente abbinato ad un dispositivo ulteriore poiché il videocitofono Ring richiede ovviamente una controparte per dialogare: a meno che non si intenda usare semplicemente lo smartphone, quindi, si può acquistare un Echo o un Chime, scegliendo in base al modello il tipo di comunicazione che si intende avviare. Previo abbonamento mensile da 3 euro, Ring può diventare anche un sistema di videosorveglianza che monitora i varchi di accesso registrando le immagini ed attivandosi con il movimento.

Sono varie le soluzioni disponibili, ma l’abbinata tra un Echo e un Ring consente di mettere Alexa al centro di questo processo ed offre una valida soluzione per acquistare in un colpo solo un assistente intelligente, un campanello smart ed uno speaker per notizie e intrattenimento. Che sia per la scuola o per l’ufficio, per la casa o per un qualsiasi contesto che improvvisamente dovrà mutare di destinazione d’uso, Ring diventa quindi un alleato importante. Soprattutto quando accompagnato da una “offerta lampo“.