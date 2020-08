Huawei, ecco gli sconti per i nuovi MateBook 2020

Nel giorno in cui Huawei annuncia i nuovi MateBook D 14 e D 15, in parallelo il gruppo cinese porta su Amazon il MateBook 14 ed il MateBook X Pro 2020 in offerta speciale. Lo sconto si inserisce nel novero delle offerte di settembre, ma il prezzo di listino del device rende particolarmente interessante il prospetti di questi device sia alla luce del prossimo rientro a scuola, sia come valida opzione per l’home office.

MateBook: la grande occasione è qui, ora

Il MateBook 14 2020 è un laptop ad alte specifiche il cui prezzo di listino è di 1299 euro, ma che per l’occasione scende a 1099 euro grazie ad uno sconto del 15% (200 euro). Processore Intel Core i7-1051OU, Nvidia GeForce MX350, 16GB di RAM, 512 GB di memoria SSD e Display FullView 2K da 14 pollici dipingono il profilo di un terminale di sicura qualità.

Preparati a viaggi perfetti con l’ultra-portatile HUAWEI MateBook 14 2020. Il suo corpo in metallo leggerissimo pesa solo 1.49 kg ed ha uno spessore di soli 15.9 mm, così da portarlo ovunque facilmente.

Il MateBook X Pro 2020, se possibile, diventa in questo frangente una opportunità ancor più interessante. Un terminale annunciato da poche settimane e con un prezzo di listino da 1999 euro è ora disponibile a 1699 euro con il 15% di sconto (300 euro). In questo caso le specifiche crescono ulteriormente, per un ultrabook che porta la memoria interna a 1TB e che offre uno schermo con un rapporto schermo/corpo che raggiunge addirittura il 91%: la cornice scompare e lascia in evidenza la bontà di un fullview con risoluzione 3000×2000.

L’elegante corpo in metallo con ottime finiture sabbiate a taglio diamantato è spesso solamente 14.6 mm e pesa 1.33 kg, comodo da portare ovunque; batteria da 57.4 wh racchiusa in un corpo compatto garantisce fino a 13 ore di riproduzione video con una sola ricarica.

Entrambi i modelli dispongono della peculiare webcam nascosta a scomparsa tra i pulsanti funzione della tastiera, lasciando così libero il display da qualsiasi ingombro.

