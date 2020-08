I nuovi laptop MateBook D 14 e D 15 di Huawei

Oggi Huawei rinnova la propria offerta laptop con l’inclusione nel catalogo delle versioni 2020 per i modelli MateBook D 14 e MateBook D 15. Upgrade che ereditano ciò che di buono era stato visto sui predecessori, potenziando il comparto hardware per rispondere alle esigenze del momento.

Huawei MateBook D 14 e D 15: ecco i modelli 2020

Lato software trova posto il sistema operativo Windows 10 in edizione Home accompagnato da alcune feature esclusive come Huawei Share per semplificare la comunicazione con lo smartphone e lo scambio di contenuti tra PC e telefono. Queste le parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.

Tutta la gamma PC Huawei si è sempre distinta per l’innovazione nella user experience e con i nuovi Huawei MateBook D 14 e D 15 abbiamo ottimizzato l’interconnessione e l’interoperabilità tra i device per potenziarne ulteriormente le performance. Eleganza, stile e potenza rendono i nuovi Matebook non solo gli strumenti perfetti per migliorare la propria produttività, ma anche i device ideali sia per il lavoro che per il gioco.

Huawei MateBook D 14 e D 15: specifiche e immagini

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche. MateBook D 14 integra un display FullView da 14 pollici con risoluzione Full HD, proporzioni 16:9, superficie antiriflesso, certificazione TÜV Rheinland, pannello IPS e rapporto screen-to-body pari all’84%, processore Intel® Core i5-10210U di decima generazione, supporto per schede video NVIDIA GeForce® MX 250 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicata, 8 GB di RAM DDR4, storage da 256 GB basato su SSD, sistema proprietario Shark Fin Fan per la dissipazione del calore, porta USB-C, WiFi, Bluetooth e ricarica rapida per la batteria. Tutto questo in dimensioni pari a 322,5×214,8×15,9 mm.

Nel caso del D 15 la diagonale sale a 15 pollici e il rapporto screen-to-body all’87%, mentre le altre caratteristiche dello schermo rimangono invariate. In questo caso l’ingombro sale a 357,8×229,9×16,9 mm. Di seguito una galleria di immagini del prodotto.

Prezzi e disponibilità

I neonati della linea MateBook sono già disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale di Huawei in offerta al prezzo di 649 euro (anziché 799 euro). Il modello da 14 pollici è disponibile nella colorazione Space Gray, quello più grande da 15 pollici con scocca Mystic Silver.