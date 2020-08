I MateBook D 14 e D 15 in offerta su Mediaworld

Oggi lo store online di Mediaworld propone i nuovi laptop della serie Huawei MateBook in sconto: il modello D 14 a 584,10 euro (nella foto di apertura) e il più grande D 15 a 549 euro (nell’immagine qui sotto). Per entrambi il prezzo pieno di listino sul sito ufficiale è fissato a 649 euro.

I laptop di Huawei in offerta su Mediaworld

La scheda delle specifiche tecniche è del tutto simile: processore AMD Ryzen 5-3500U, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per lo storage, porte USB 2.0 e 3.0, uscita video HDMI, lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, jack da 3,5 mm per le cuffie, modulo WiFi, Bluetooth 5.0, webcam e altoparlanti stereo. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home.

A fare la differenza il display: da 14 pollici nel D 14 e da 15,6 pollici nel D 15. Per entrambi la risoluzione è Full HD. Gli acquirenti possono scegliere tra il ritiro gratuito in uno dei negozi della catena Mediaworld oppure la consegna a domicilio in pochi giorni aggiungendo 9,99 euro alla spesa.