La sicurezza di McAfee in offerta da 10,99 euro

Tra le offerte software di oggi non possiamo non segnalare quelle per gli strumenti di McAfee dedicati alla sicurezza: sono in sconto su Amazon con ribassi fino al 67%. Una buona occasione per proteggere computer, dispositivi mobile, dati personali e privacy, con un occhio di riguardo al portafogli.

Fino a -67% sulla sicurezza di McAfee

Quattro le opzioni proposte: Total Protection, Internet Security (le caratteristiche nell’immagine qui sotto), Safe Connect e infine Mobile Security Plus. Dispongono di strumenti creati ad hoc per far fronte a tutte le più diffuse minacce del mondo online, dai malware al phishing. A questo si aggiungono tool per l’ottimizzazione delle prestazioni e la gestione delle password.

Di seguito i prezzi oggi scontati da Amazon tra le offerte del giorno: