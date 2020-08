Solo 17 euro per la microSD di Kingston da 128 GB

Difficile oggi trovare un’offerta migliore per una microSD da 128 GB di un marchio affidabile: quella di Kingston proposta da Amazon è in sconto al prezzo di 17,36 euro. Pienamente compatibile con smartphone, tablet, fotocamere, videocamere, ma anche con i computer come unità di storage e backup, arriva alla velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati.

Offerta microSD: Kingston da 128 GB in sconto su Amazon

In dotazione anche l’adattatore per inserirla negli slot SD. Fa parte della serie Canvas Select Plus ed è un dispositivo di classe 10. La qualità è garantita dal brand statunitense, uno dei più conosciuti nell’ambito delle soluzioni per l’archiviazione.

La microSD dispone delle certificazioni che assicurano una resistenza elevata sia alle sollecitazioni meccaniche (urti, vibrazioni ecc.) sia al contatto con l’acqua, agli sbalzi termini e ai raggi X. La spedizione è gratuita e inclusa nel prezzo di 17,36 euro per gli abbonati al servizio Prime di Amazon, tutti gli altri possono approfittare dell’occasione e attivare i 30 giorni di prova gratuita decidendo poi eventualmente se rinnovare o disdire l’abbonamento al termine del periodo.