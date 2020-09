D-Link: un occhio remoto con lo sconto del 20%

D-Link DCS-8515LH è una telecamera di videosorveglianza ad alta definizione che, solo per poche ore, può essere acquistata con uno sconto del 20%: il prezzo scende, solo per oggi, da 87,49 a 69,99 euro grazie agli sconti previsti per le “offerte di settembre”.

Un occhio vigile su casa e ufficio

Si tratta di un dispositivo che ha qualcosa di peculiare rispetto a tutti gli altri. Il device, infatti, è in grado di ruotare su sé stesso a 360 gradi e, al tempo stesso, l’obiettivo può variare l’angolazione di visuale per seguire o cercare elementi specifici dell’ambiente circostante.

La videosorveglianza D-Link DCS-8515LH è quindi in grado tanto di seguire autonomamente un corpo in movimento, quanto di consentire un controllo remoto per tenere sotto controllo un ambiente direttamente tramite app da smartphone.

La videocamera ha capacità di ripresa HD 720p, audio bidirezionale (consente quindi un dialogo da remoto) e può funzionare anche con Alexa o Assistente Google. 69,99 euro è il prezzo minore fin qui raggiunto dalla videocamera su Amazon, quindi l’offerta è effettiva e rappresenta una buona opportunità per tutti coloro i quali, prima di partire per un’uscita fuori porta, vogliono assicurarsi di avere un occhio sempre vigile in casa o in ufficio.