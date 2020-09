La stampante HP DeskJet 2630 in sconto su MW

Compatta, versatile ed economica, perfetta per lavorare da casa in smart working, per il rientro in ufficio e per chi sta per affrontare il Back to School: HP DeskJet 2630 è la stampante multifunzione a getto d’inchiostro oggi proposta in sconto dallo store online di Mediaworld al prezzo di 59,99 euro.

Offerte Mediaworld: la stampante multifunzione di HP

Garantito il pieno supporto alla tecnologia WiFi (e WiFi Direct) per gestire ogni processo senza l’impiego di alcun cavo, anche comodamente tramite un’applicazione mobile su smartphone e tablet. La velocità arriva a 7,5 ppm in b/n e 5,5 ppm a colori con risoluzione massima 4800×1200 dpi.

Tra le altre caratteristiche la possibilità di sfruttare all’occorrenza HP DeskJet 2630 anche in qualità di scanner per la digitalizzazione dei documenti e di fotocopiatrice. Tutto questo oggi al prezzo di 59,99 euro. Il ritiro in uno dei tanti negozi Mediaworld sparsi sul territorio è gratuito, mentre se si desidera ricevere il prodotto direttamente a casa in pochi giorni è necessario aggiungere 2,99 euro alla spesa.