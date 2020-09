Monitor Samsung e HP da 27'' in sconto su Amazon

Tra le offerte di oggi su Amazon per la categoria Informatica due in particolare risultano interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo monitor: entrambi con diagonale da 27 pollici sono ideali per allestire a casa una postazione da destinare a studio o lavoro in smart working così come per l’ufficio.

Offerte Amazon: oggi due monitor da 27 pollici in sconto

Il primo è Samsung LC27F396 con pannello curvo e risoluzione Full HD. Tra i punti di forza il rapporto di contrasto che arriva a 3000:1, il supporto alla tecnologia AMD FreeSync, la frequenza di aggiornamento a 60 Hz e il sistema Eye Saver per non affaticare la vista. Tutto questo al prezzo di 129,99 euro (invece di 149,99 euro come da listino).

Con schermo piatto e pannello IPS con risoluzione Full HD, HP 27 WM è la scelta ideale per chi vuol liberare la scrivania dall’ingombro degli altoparlanti esterni: integra infatti gli speaker per la riproduzione dell’audio. Può essere acquistato oggi al prezzo di 149,99 euro (anziché 189,99 euro).

Per tutte le altre offerte relative alla categoria Monitor rimandiamo al catalogo proposto dallo store di Amazon dove trovare il modello più adatto alle proprie esigenze.