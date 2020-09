Kit con mouse e tastiera wireless su eBay a -60%

Ideale per essere trasportato nello zaino o nella custodia del laptop grazie al suo ingombro ridotto al minimo, così come per le scrivanie con poco spazio a disposizione, il kit con mouse e tastiera wireless oggi proposto su eBay al prezzo di 11,99 euro (anziché 29,99 euro) è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Incluso nel packaging il ricevitore da collegare alla porta USB del computer per la sincronizzazione.

Offerte eBay: mouse e tastiera senza fili in sconto

Il design è minimalista con una colorazione all white a caratterizzare le due periferiche. Sulla tastiera non mancano “pulsanti Fn” attraverso i quali agire in modo rapido su riproduzione dei contenuti multimediali, regolazione del volume e così via. Acquistandone più unità il costo scende ulteriormente.

Il 60% di sconto sul prezzo di listino è comprensivo della spedizione, rapida e gratuita in tutto il paese. L’affidabilità del venditore è testimoniata dagli oltre 20.000 feedback positivi ottenuti nel tempo dai clienti di eBay.