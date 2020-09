Metti il computer in tasca con l'offerta di ACEPC

Ancor più piccolo ed economico di un Mini PC, il PC stick di ACEPC include un computer completo in dimensioni di poco superiori a quelle di una pendrive: oggi può essere acquistato in sconto su Amazon al prezzo di 93,41 euro invece di 109,90 euro come da listino. È talmente compatto da poter essere trasportato comodamente con sé in tasca.

Il PC Stick di ACEPC oggi in sconto su Amazon

Queste le specifiche tecniche offerte: processore quad core e Intel Atom x5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino a 128 GB, due porte USB (una 2.0 e una 3.0), uscita video HDMI per la connessione a monitor o televisori con supporto alla risoluzione 4K, moduli WiFi e Bluetooth 4.2. Insomma, tutto ciò che serve per l’intrattenimento multimediale o la produttività di base, dalla gestione delle email all’editing dei testi.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 1o Pro. Tutto questo proposto oggi su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi è alla ricerca di un device di questo tipo, un computer da mettere in tasca.