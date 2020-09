Videocamera motorizzata YI in offerta su Amazon

La tecnologia è riuscita a rendere accessibile a tutti strumenti che prima riguardavano solo l’ambiente professionale. Un esempio sono le telecamere di videosorveglianza, uno strumento ormai indispensabile per rendere sicura la propria abitazione. Tra le offerte di Amazon oggi c’è proprio una di queste che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza.

Videosorvenza: videocamera da interno YI Camera IP 1080p

Stiamo parlando della YI Camera IP, una videocamera di sorveglianza da interni. Primo particolare della videocamera è la possibilità di registrare i video con risoluzione Full HD. Grazie al supporto poi per microSD fino a 64GB avremo ad un prezzo irrisorio, tutto lo spazio necessario per le nostre registrazioni. Il dispositivo inoltre ha un angolo di visione di 360 gradi, che permette di orientare la visuale in ogni direzione. Non mancano visione notturna e controlli remoti.

Per i controlli remoti, YI mette a disposizione ben due strumenti: l’app ed Alexa. Nel caso dell’app, si tratta del classico software scaricabile da App Store di Apple o da Play Store di Google, quindi disponibile solo per iOS e Android. In questo modo grazie alla connessione Wi-Fi potremo controllare costantemente, con una semplice connessione ad internet, l’ambiente casalingo in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. La telecamera inoltre integra i comandi vocali di Alexa. Basterà quindi dare un comando all’assistente vocale di Amazon per gestire la videocamera, molto comoda se utilizzata ad esempio come “baby camera” per controllare i bambini in tenera età da un’ambiente della casa distante dalla loro cameretta.

Grazie alla promozione di oggi, la YI Camera IP, nella sua variante nera, è disponibile su Amazon a soli 34,99 euro con uno sconto del 42% sul prezzo di listino. Il produttore inoltre grazie al codice YIDOMENERO offre uno sconto aggiuntivo del 5% sull’acquisto di 2 o più telecamere.