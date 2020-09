Netgear Orbi: come avere una rete mesh con lo sconto

Le reti mesh (domestiche o aziendali) rappresentano il miglior sistema per estendere la copertura WiFI in ambienti più o meno grandi. Sono caratterizzate da un router principale, e da un numero indeterminato di satelliti, che forniscono ulteriori punti d’accesso in sostituzione sia del modem che degli extender. Con questo sistema è possibile ottenere una copertura totale di qualsiasi ambiente, senza alcuna perdita di velocità o segnale. Proprio in queste ore Amazon mette a disposizione in offerta un kit per strutturare una propria rete mesh grazie ai dispositivi Netgear: ecco i dettagli.

Modem: kit Netgear Orbi per reti mesh in offerta su Amazon

Il pacchetto di cui parliamo oggi è il Netgear Orbi WiFi Mesh Nano AC1200. Si tratta di un kit completo, composto da un router primario e due satelliti da posizionare a propria discrezione. La comodità di questi kit, è proprio la possibilità di posizionare i satelliti nel punto a noi più congeniale, riuscendo a coprire l’intero ambiente con il segnale WiFi. Particolarità del kit Netgear inoltre è la semplicità di configurazione.

Attraverso l’app dedicata, verremmo guidati attraverso la procedura, riuscendo a configurare l’intera rete in soli 3 passaggi. Non saranno necessari cavi o ingombri di alcun tipo: è sufficiente collegare il router al modem, dopodiché sincronizzare i vari satelliti ed il gioco è fatto. Come detto in precedenza, il kit in questione include due satelliti per una copertura fino a 200 m2. Nulla però vieta di acquistarne altri aggiuntivi ed estendere ulteriormente la copertura della rete.

Infine, altro punto a favore del sistema di Netgear, è la sicurezza. Il kit viene offerto con la protezione Netgear Armor con BitDefender. Inoltre il Parental Control permette una gestione completa dell’attività, dando la possibilità di impostare i siti accessibili, le fasce orarie e quanto altro sia per singolo utente che per dispositivo, oltre ad un monitoraggio completo dell’attività online. Il kit è disponibile oggi con ben 60 euro di sconto, al prezzo di 169,90 euro su Amazon.