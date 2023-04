Attiva il coupon e metti il Mini PC sulla scrivania: BMAX B2S a 114€

Compatto e bello da vedere: BMAX B2S è il Mini PC appartenente alla gamma MaxMini del brand proposto oggi al prezzo finale di soli 114 euro su Amazon. Per approfittare dello sconto è sufficiente attivare il coupon dedicato, mettendolo nel carrello e completando l’ordine prima di un sold out che immaginiamo non tarderà ad arrivare. Troverà posto sulla tua scrivania per affiancarti nella produttività quotidiana oppure nello studio, per la navigazione o l’intrattenimento multimediale.

Mini PC in sconto: il coupon per BMAX B2S

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite dalla software house. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il case compatto (12,5×11,2×4,4 centimetri) include il processore Intel Celeron N4020C con GPU Intel UDH Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), WiFi dual band, Bluetooth 4.2, uscite video HDMI e VGA con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.0, slot Ethernet e lettore per microSD. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, ti basta attivare il coupon dedicato per acquistare BMAX B2S al prezzo finale di soli 114 euro. Un’ottima offerta che permette di allungare le mani su un dispositivo compatto e versatile.

Amazon garantisce la possibilità di riceverlo subito, già domani, prima di Pasqua, se lo ordini subito: puoi contare sulla spedizione gratis gestita dalla logistica dell’e-commerce.

