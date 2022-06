Mini PC CHUWI piccolo come una carta di credito: in offerta su Amazon

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni. Il Mini PC CHUWI Larkbox Pro ha proprio tutto per diventare il tuo computer inseparabile. Acquistalo su Amazon a soli 149 euro, invece di 189 euro, ma ricordati di attivare il coupon, visibile sulla pagina, che ti dà diritto a uno sconto pari a 40 euro.

Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, può davvero sostituire un computer da tavolo. Il vantaggio è che, con le sue dimensioni ridotte, quanto una carta di credito, lo puoi davvero portare sempre con te. Sta tranquillamente in una tasca.

La sua estrema portabilità rende questo Mini PC CHUWI Larkbox Pro un prodotto allettante e attraente. Pesa solo 127 grammi e misura 61x61x43 millimetri. Non occuperà spazio né quando lo dovrai portare con te e nemmeno sulla scrivania.

Non solo è compatibile con Windows, il sistema operativo preinstallato, ma supporta anche Linux, come ad esempio Ubuntu e altre versioni. Questo prodotto è molto utile anche per la costruzione di server, la compilazione di software, la videoscrittura e altro.

Mini PC CHUWI Larkbox Pro è piccolo nel prezzo e nelle dimensioni

Il Mini PC XHUWI Larkbox Pro è ridotto solo nel prezzo e nelle dimensioni. La sua dotazione, per la categoria, è di tutto rispetto. Infatti, è stato realizzato sulla piattaforma hardware Intel Gemini Lake J4125. Efficiente e stabile, ti farà lavorare senza alcun problema.

Tra l’altro ha tutte le porte di cui hai bisogno. L’uscita HDMI per collegarlo a un monitor esterno, 2 porte USB 3.0 e 1 porta USB-C per l’alimentazione della macchina. Inoltre, avrai anche a disposizione uno slot MicroSD per aumentare lo spazio di archiviazione e un attacco jack da 3,5 mm.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, all’interno è stata montata una ventola capace di raffreddare l’unità dissipando il calore. Particolarmente silenziosa, eviterà il surriscaldamento nei momenti di lavoro più intenso.

Infine, potrai godere anche di una splendida esperienza in 4K grazie alla grafica UHD 600 integrata. Lasciati coinvolgere dal Mini PC CHUWI Larbox Pro. Mettilo nel carrello a soli 149 euro, invece di 189 euro. Ottieni questo prezzo attivando il coupon visibile sulla pagina dell’articolo. È un’offerta Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.