Mini PC con 16GB RAM, SSD 512GB e Intel a soli 179,99€ (coupon Amazon)

Approfitta delle offerte di Natale di Amazon per portarti a casa un nuovo strumento di studio o lavoro per la tua postazione. Il Mini PC Teclast N20Pro è in offerta a soli 179,99 euro invece di 279,99. Per avere questo magnifico prezzo non devi far altro che attivare il coupon sconto che trovi in pagina sotto al prezzo pieno del prodotto.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Questo Mini PC include il potente processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, con una velocità di elaborazione di fino a 3,4 GHz. Parliamo di un sistema progettato per offrire prestazioni impeccabili, rendendolo ideale per l‘home office, la navigazione web in 4K, i giochi desktop, il fotoritocco e i video multimediali. È una fiamma di potenza racchiusa in una scatola compatta, pronta a esplodere di fronte a qualsiasi sfida.

Inoltre, con la generosa dotazione di 16GB di RAM e un SSD M.2 NVMe da 512GB, il Teclast N20Pro offre un’esperienza di archiviazione e accesso ai dati senza pari. Espandi e aggiorna facilmente l’SSD e la memoria per assicurarti di avere sempre abbastanza spazio per i tuoi progetti.

Le dimensioni? Minime ma potenti! Con soli 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e un peso di 410 g, questo Mini PC si inserisce facilmente in qualsiasi postazione di lavoro, offrendoti la flessibilità di lavorare ovunque tu desideri. Puoi persino appenderlo dietro al tuo monitor grazie al supporto VESA incluso, rendendolo il compagno perfetto per chi è sempre in movimento.

E cosa dire delle possibilità di connettività? Con il supporto per la riproduzione di video 4K e la capacità di collegare fino a tre display, il Teclast N20Pro è dotato di due porte HDMI, due USB 2.0, due USB 3.0, un’uscita per cuffie da 3,5 mm, una porta full Type C e una porta Ethernet RJ45. Inoltre, supporta Wi-Fi ac a doppia banda da 2,4 e 5GHz e Bluetooth 5.0 per una connettività senza limiti.

Non dimentichiamoci del raffreddamento efficiente. La ventola silenziosa da 15W TDP garantisce che il tuo Mini PC resti fresco anche durante le sessioni di lavoro più intense. Il case monoblocco in lega di alluminio non solo offre un look accattivante ma assicura anche una dissipazione del calore ottimale, garantendo la longevità del tuo prezioso dispositivo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora il Teclast N20Pro a soli 179,99 euro e preparati a vivere un’esperienza di computing potente in poco spazio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.