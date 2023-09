Mini PC con 16GB RAM, SSD 512GB e Windows 11 in DOPPIO SCONTO Amazon

Se stai cercando un Mini PC potente, efficiente e versatile che possa migliorare notevolmente la tua esperienza di lavoro e di intrattenimento, allora sei nel posto giusto. Ti presentiamo il Mini PC Beelink Mini S12 Pro, una soluzione completa per le tue esigenze digitali, e la buona notizia è che puoi ottenerlo a un prezzo straordinario su Amazon applicando il coupon sconto che trovi in pagina.

Mini PC Beelink in offerta: la scheda tecnica

Il Beelink Mini S12 Pro presenta un processore di ultima generazione: la 12th generazione Intel Alder Lake-N100. Con 4 core e 4 thread, 6MB di Smart Cache, una frequenza base di 0,8 GHz che può raggiungere una frequenza turbo di 3,4 GHz, questo Mini PC è progettato per offrirti un’esperienza di ufficio efficiente come mai prima d’ora. Rispetto alle generazioni precedenti, la potenza di elaborazione è notevolmente migliorata, consentendoti di gestire le tue attività con facilità e velocità.

Un’innovazione che non puoi permetterti di perdere è il supporto al display a doppio schermo del Beelink Mini S12 Pro. Collegando due porte HDMI, puoi semplificare il lavoro e migliorare notevolmente l’efficienza. Che tu stia lavorando su documenti importanti, stia facendo una presentazione o stia godendo di un film in streaming, questo Mini PC ti offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie alla grafica Intel UHD che supporta la riproduzione video 4K HD.

Con 16GB di RAM integrata e un veloce SSD da 512GB, il Beelink Mini S12 Pro offre ampio spazio per i tuoi dati e le tue applicazioni. E la buona notizia è che puoi aggiornare l’SSD fino a 2TB e aggiungere un ulteriore HDD/SSD SATA3 da 2,5 pollici fino a 2TB.

Non dovrai preoccuparti inoltre di connessioni instabili grazie al supporto per il protocollo wireless WiFi6 (802.11ax) e al Bluetooth 5.2. Il WiFi6 offre una trasmissione veloce dei dati per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane e lavorative, mentre il BT5.2 garantisce connessioni stabili per cuffie e mouse. Con la velocità di rete di 1000M LAN, la tua connessione sarà sempre veloce e stabile.

Il Beelink Mini S12 Pro è progettato per adattarsi perfettamente al tuo ambiente, con una staffa a parete che consente di risparmiare spazio sul desktop. Le sue molte interfacce, tra cui 4 porte USB3.2 Gen2, 2 porte HDMI, 1 porta RJ45 1000M LAN, 1 jack audio (HP e MIC) e 1 jack DC, lo rendono estremamente versatile e adatto a una vasta gamma di applicazioni per ufficio, intrattenimento e vita quotidiana.

Puoi acquistare il Mini PC Beelink Mini S12 Pro su Amazon a soli 189 euro invece di 269 grazie al coupon sconto che puoi applicare direttamente nella pagina del prodotto. È un affare incredibile per un Mini PC con queste specifiche prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.