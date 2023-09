Mini PC con i7, 512GB SSD e 32GB RAM in SCONTO su Amazon (-120€)

Su queste pagine di Mini PC ne parliamo davvero tanto. Sono indubbiamente la moda del momento: merito della loro comodità, del design essenziale e di costi contenuti per soluzioni hardware più che rispettabili. A volte dei veri e propri top di gamma. Questo Mini PC di NiPoGi ad esempio ne è una perfetta dimostrazione: applichi il coupon che trovi in pagina per ricevere uno sconto complessivo di 120 euro considerando anche l’offerta già applicata da Amazon. E adesso ti raccontiamo perché è un affare.

Mini PC NiPoGi in offerta Amazon: la scheda tecnica

Il cuore di questa macchina è il processore i7-12650H di 12a generazione. Con 10 core e 16 thread, capace di raggiungere frequenze fino a 4,7GHz e una cache di 24 MB, offre prestazioni superiori che superano di gran lunga i suoi concorrenti come l’i7-10810U e il Ryzen 7 5800H.

La memoria è altrettanto impressionante, con 32GB di RAM DDR4 in modalità dual-channel, espandibili fino a 64GB. L’SSD NVMe da 512GB garantisce velocità di caricamento dei giochi e prestazioni grafiche eccezionali, migliorando l’esperienza di gioco di oltre il 20%. Inoltre, hai la possibilità di espandere ulteriormente lo storage con un HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB.

Il design del NiPoGi AD08 è altamente flessibile, con 3 diverse modalità: silenziosa, automatica e power. Puoi scegliere la modalità che meglio si adatta al tuo utilizzo, risparmiando energia quando serve e ottenendo prestazioni ottimali quando ne hai bisogno. Il design verticale non solo risparmia spazio sulla tua scrivania, ma aggiunge anche un tocco di eleganza.

La connettività è al passo con i tempi, con il supporto per il WiFi 6, che ti permette di navigare senza problemi in ogni angolo della tua casa. L’interfaccia RJ45 10M/100M/1000M garantisce una connessione stabile e veloce. Inoltre, il Bluetooth 5.2 rende il collegamento di accessori wireless un gioco da ragazzi.

Infine, il Mini PC NiPoGi AD08 semplifica il multitasking con 2 porte HDMI 2.0 e 1 porta Type-C (4K@60GHz) che consentono di collegare fino a 3 display contemporaneamente. Questo significa più spazio sullo schermo per svolgere più compiti in modo efficiente, migliorando la tua produttività.

Insomma, stai cercando un mini PC potente, versatile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, non cercare oltre. L’offerta su Amazon con un risparmio di 120€ è un’opportunità da non perdere per portare a casa il Mini PC NiPoGi AD08 e godere di prestazioni senza compromessi.

