Mini PC con Intel, 12GB di RAM e SSD 256GB: DOPPIO SCONTO su Amazon

La nuova proposta Amazon su questo Mini PC è molto interessante. Sul prezzo del piccolo computer è già applicato un interessante sconto che permetterebbe di acquistarlo a 205 euro. Attenzione però perché attivando il coupon che trovi in pagina riceverai un’ulteriore offerta che ti permetterà di pagarlo solo 185 euro e con la spedizione Prime inclusa.

Mini PC in offerta col doppio sconto: la scheda tecnica

Parliamo di un Mini PC dalle caratteristiche tecniche molto interessanti se guardiamo alla dotazione di 12GB di RAM e di un SSD da 256GB: in entrambi i casi memorie espandibili a piacimento. Il tutto alimentato da un processore Intel Celeron J4125 dalla frequenza di clock massima a 2.7GHz.

Con Windows 11 preinstallato, il piccolo PC compatto include anche 2 porte HDMI, 1 porta VGA, porte USB 3.0, USB 2.0, Gigabit Ethernet e un jack audio per cuffie e microfono. Perfetto per costruire una postazione minimal ed elegante, puoi utilizzarlo per la comune produttività da ufficio, per l’intrattenimento e anche per studiare.

Il prezzo con il doppio sconto è dunque di soli 185 euro: ricordati di applicare il coupon che trovi in pagina per usufruirne prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.