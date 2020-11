Mini PC con Intel Core i3 a poco più di 250 euro

Oggi tra le tante offerte di Amazon, abbiamo scovato un Mini PC decisamente interessante. Nonostante il prezzo piuttosto contenuto, si tratta di un piccolo computer molto performante. In grado di adattarsi un po’ ad ogni esigenza, il Beelink U55 potrebbe essere un ottimo alleato per chi cerca un formato estremamente piccolo, senza rinunciare alle prestazioni dei PC più ingombranti.

Mini PC: Beelink U55 con Intel Core i3 con oltre 70 euro di sconto su Amazon

A caratterizzare questo piccolo desktop non è solo il livello delle performance, ma anche e soprattutto l’espandibilità. Partendo proprio da quest’ultima infatti, è raro trovare un prodotto in questa fascia di prezzo, che permetta di sostituire le RAM per un totale di 8GB (preinstallati) su una configurazione dual-channel. A questa potremo affiancare contemporaneamente sia un HDD da 2,5 pollici che un SSD M.2. Accedere al vano hardware è molto semplice: basta allentare le quattro viti del pannello inferiore e rimuoverlo. Il PC utilizza inoltre una CPU Intel Core i3-5005U dotata di due core e 4 thread con una frequenza massima di 2GHz.

Naturalmente anche la connettività non è stata trascurata, fornendo un pannello I/O molto ricco. 4 le porte USB di cui due 3.0, a cui si affianca una USB Type-C, una RJ45 per la connessione ethernet e ben 2 porte HDMI oltre ad un lettore di schede TF. Non mancano naturalmente tutti i protocolli per le connessioni wireless quali il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi dual band. Presente infine anche il jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono.

A soli 255,20 euro su Amazon, con uno sconto di 74 euro sul prezzo di listino, è una macchina molto pratica per casa, studio o lavoro.