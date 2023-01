Mini PC con Windows 10 Pro e SSD da 128GB: subito uno sconto di 44€

Interessante possibilità offerta da Amazon su questo Mini PC con Windows 10 Pro, potente processore Intel N5095, 8GB di RAM e SSD da 128GB. Applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi risparmiare infatti 44 euro sul prezzo di listino, pagandolo di fatto soltanto 175 euro. Con disponibilità immediata e spedizione Prime lo riceverai praticamente subito.

Mini PC in offerta: l’occasione su Amazon

La scheda tecnica di questo Mini PC include, come detto, un processore Intel N5095 dalla frequenza di clock massima a 2.9GHz, affiancato da 8GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 SATA da 128GB. La capacità può essere estesa a piacimento con dischi simili.

Nonostante le ridotte dimensioni del case, il computer è dotato di tutto quello che serve per una connettività efficace ai dispositivi più comuni tra USB 3.0, USB-C, USB 2.0, RJ45, HDMI, VGA e Jack Audio per le cuffie.

Perfetto per una veloce e piccola postazione in casa o in ufficio permette di svolgere egregiamente lavori di produttività di base e godersi dell’intrattenimento con le principali piattaforme di intrattenimento.

Ora, con il coupon sconto del 20% che trovi in pagina, puoi pagarlo soltanto 175 euro con spedizione e consegna immediata. Un piccolo prezzo per un piccolo PC ma dalla grandissima utilità.

