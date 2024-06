Solo 94€ per questo Mini PC con CPU Intel (6/128GB)

È l’occasione giusta per mettere Teclast N10 sulla scrivania a un prezzo davvero conveniente: oggi il Mini PC è protagonista di un’offerta su Amazon che lo propone a soli 94 euro. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato e metterlo nel carrello. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a gestire le operazioni base della produttività, lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Teclast N10: specifiche e design del Mini PC

L’intero comparto hardware è racchiuso in un case molto compatto, dalle dimensioni pari a 12x12x4 centimetri e con un peso pari a 250 grammi, poco più di uno smartphone. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è possibile contare sul processore Intel Celeron N4000 con chip grafico Intel UHD, affiancato da 6 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 128 GB per l’archiviazione. La connettività wireless è affidata ai moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. L’immagine qui sotto mostra invece le porte fisiche: tre USB 3.2 Type-A, Ethernet, HDMI, VGA e jack audio. Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per sbloccare il forte sconto e acquistare il Mini PC di Teclast (modello N10) al prezzo stracciato di soli 94 euro, nella configurazione appena descritta. Nella confezione sono inclusi il manuale di istruzioni, un cavo HDMI e l’adattatore per l’alimentazione.

È venduto dal brand store del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni se effettui l’ordine in questo momento.