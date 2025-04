Mini PC con W11 Pro, Intel N150, 16/512GB: il COUPON SCONTO

‎DreamQuest Pro Plus è il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania: lo è ancor di più oggi, grazie all’offerta di Amazon. Lo puoi acquistare risparmiando, semplicemente attivando il coupon che trovi sull’e-commerce. È fornito con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato: la licenza ufficiale permette di ricevere immediatamente le nuove funzionalità e gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft.

‎DreamQuest Pro Plus: le specifiche del Mini PC

Sul fronte hardware, tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), SSD PCIe M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e con doppio slot Ethernet, quattro porte UBS 3.2 Type-A, una USB 3.2 Type-C, lettore microSD, jack audio e tre uscite video (due HDMI e una DisplayPort) con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella pagina dedicata.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto e acquista il Mini PC al prezzo finale di soli 219 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta per ‎DreamQuest Pro Plus, tenendo in considerazione le sue caratteristiche. È la scelta giusta per la produttività quotidiana, me non solo, anche per la navigazione online e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Se lo ordini adesso lo potrai mettere sulla scrivania entro un paio di giorni con la consegna gratis, spedito da Amazon. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentatore, una staffa VESA per il montaggio dietro lo schermo, un cavo HDMI e il manuale utente con le istruzioni di base.