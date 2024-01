Mini PC con CPU Intel (8/256GB): con il coupon è un regalo

Dimensioni compatte, look curato nei minimi dettagli (come dimostra la striscia LED integrata) e comparto hardware adatto anche alla produttività: è NiPoGi AK1 Plus, Mini PC protagonista oggi di un’offerta su Amazon che lo rende degno di attenzione da parte di chi cerca un dispositivo di questa categoria. Approfittarne è davvero semplice: non bisogna far altro che attivare il coupon sconto dedicato.

NiPoGi AK1 Plus: cosa offre il Mini PC in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, come riportato nella scheda del prodotto: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake, GPU Intel HD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (con possibilità di espansione), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless. Questo il design.

Ecco gli slot di connessione presenti sul case: porte USB 3.0 e USB 2.0, due uscite video HDMI per la connessione in contemporanea ad altrettanti monitor con risoluzione massima 4K, slot Ethernet e jack audio. Altri dettagli nella descrizione completa.

Grazie al coupon da attivare oggi è possibile acquistare NiPoGi AK1 Plus nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 159 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. C’è di più: inserendo applicando il codice promozionale DWRFC87P si ha diritto a un ulteriore del 5% comprandone due unità.

Con l’ordine immediato il Mini PC sarà consegnato direttamente a casa entro pochi giorni con spedizione gratuita. Verificare le tempistiche esatte nella scheda del prodotto. Cosa c’è nella confezione? Oltre al dispositivo anche un cavo HDMI, l’alimentatore, il manuale utente e il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.