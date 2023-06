Mini PC con CPU Intel e Windows a 89€: ecco l'affare

Quanto costa un Mini PC? Poco, anzi pochissimo, se sai approfittare dell’offerta giusta, come quella proposta oggi da Amazon che mette in vendita il modello SNUNMU AK3 al prezzo finale di soli 89 euro. Si tratta di un modello con caratteristiche che lo rendono adatto a gestire le operazioni della produttività quotidiana, come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica, ma non solo. Passiamone in rassegna tutti i dettagli per meglio comprendere perché si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Solo 89€ per questo Mini PC con CPU Intel e Windows

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft e possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Queste, invece, sono le specifiche tecniche integrate nel suo design compatto ed elegante: processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l’archiviazione dei dati espandibile con l’ausilio di microSD, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre schermi con risoluzione fino a 4K, porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e jack audio. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

La promozione di oggi su Amazon permette di acquistare SNUNMU AK3 al prezzo finale di soli 89 euro. Un affare per chi cerca un dispositivo di questa categoria, affidabile e versatile, da destinare alla produttività di base, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

Concludiamo segnalando che l’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, scegliendo di effettuare l’ordine ora, il Mini PC arriverà direttamente a casa già entro domani, così da poterlo mettere subito sulla propria scrivania.

