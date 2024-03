Mini PC cyberpunk: COUPON -200€ per ACEMAGIC AM18

Da poco disponibile nel catalogo di Amazon, ACEMAGIC AM18 è un Mini PC con caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività e allo studio, ma anche al gaming e alla navigazione online. Il suo design non lo fa passare inosservato sulla scrivania. Oggi può essere tuo con uno sconto di 200 euro: per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato sull’e-commerce.

ACEMAGIC AM18: i punti di forza del Mini PC

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: processore AMD Ryzen 7 7840HS, chip grafico AMD Radeon 780M, ben 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe 4.0 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, una gamma completa di porte come mostrato dall’immagine qui sotto tra le quali figurano anche due slot Ethernet e una USB 4.0 Type-C. È garantito il supporto all’output video con risoluzione massima 8K. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

A livello di design, tra le caratteristiche che contraddistinguono ACEMAGIC AM18 vale la pena segnalare il sistema di illuminazione integrato nel case che riproduce diversi colori da scegliere a piacimento. Oggi il Mini PC può essere tuo al prezzo finale di 649 euro grazie allo sconto di 200 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine cogliendo al volo l’occasione. È l’affare giusto per mettere sulla propria scrivania un computer dalle dimensioni compatte e con una potenza di calcolo adatta a gestire anche le operazioni più impegnative.