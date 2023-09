Mini PC da gaming con i7, 32GB RAM, RTX 3070 e SSD 512GB in SCONTO (-270€)

Il Mini PC da gaming che stiamo per proporti tra le offerte del giorno di Amazon è davvero strepitoso: non solo ha un design futuristico e minimal come ben si concede a questa linea di prodotti, ma anche una scheda tecnica capace di farti giocare ai titoli più famosi e di ultima uscita con ottime prestazioni.

Il prezzo, in offerta seppur non segnalato in pagina, è di 1079 euro rispetto ai 1349 solitamente richiesti di listino. Una grande occasione pagabile anche a rate scegliendo il metodo di pagamento Cofidis al checkout.

Mini PC da gaming in offerta: le caratteristiche

Il cuore pulsante di questo Mini PC è il processore Intel Core i7-11800H, con 8 core e 16 thread, che può raggiungere frequenze fino a 4,6 GHz. Questo significa prestazioni elevate e un’esperienza di gioco fluida, il tutto mantenendo un consumo energetico efficiente.

Il MINISFORUM NUCXI7 è poi dotato di una potente GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, basata sull’architettura NVIDIA Ampere. Con 5120 core CUDA e 8GB di memoria GDDR6 ad alta velocità, questa scheda grafica è pronta a gestire i giochi più esigenti. Grazie ai core RT di seconda generazione e ai core Tensor di terza generazione, puoi aspettarti prestazioni di ray-tracing eccezionali e una qualità dell’immagine senza compromessi.

Questo Mini PC è poi progettato per offrire versatilità. Dispone di ben 2 slot SSD M.2 2280, entrambi equipaggiati con SSD PCIe M.2 da 512 GB. Inoltre, lo slot PCIe 4.0 supporta sia unità a stato solido NGFF SATA di precedente generazione che unità a stato solido NVMe PCIe 4.0, offrendo un’ampia scelta per lo storage. La RAM DDR4 a doppio canale da 32 GB (2 x 16 GB) garantisce velocità di trasferimento dei dati elevate e può essere facilmente aggiornata a 64 GB.

Il MINISFORUM NUCXI7 offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1 (8K@60Hz) e Thunderbolt 4 (8K@60Hz) per supportare i display più recenti. Con una velocità di trasmissione massima di 32Gbps, hai la certezza di prestazioni eccellenti. Inoltre, la macchina è dotata di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e persino una porta RJ45 2,5G per connessioni cablate ad alta velocità.

Anche con tutto questo potenziale, il MINISFORUM NUCXI7 si mantiene fresco grazie a un sistema di raffreddamento intelligente con heat pipe e metallo liquido. Con solo due ventole e oltre 1300 fori di raffreddamento a nido d’ape, questo Mini PC è progettato per rimanere efficiente e silenzioso anche durante le sessioni di gioco più intense.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta. Il MINISFORUM NUCXI7 è un Mini PC da gaming all’avanguardia che ti garantirà un’esperienza di gioco eccezionale. Acquistalo ora e risparmia 270€ sul prezzo di listino.

