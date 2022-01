Mini PC DreamQuest per lavoro e studio: OCCASIONE

Ideale per smart working e didattica a distanza, il Mini PC di DreamQuest è proposto oggi con un doppio sconto su Amazon: un'ottima occasione per chi sta allestendo una nuova postazione desktop da destinare alla produttività o per seguire le lezioni online da casa, ma anche per l'accesso alle risorse online. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon promozionale dedicato.

Se cerchi un Mini PC, dai un'occhiata a questo

A rendere il dispositivo adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale è un comparto hardware all'altezza delle aspettative: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, memoria interna da 128 GB espansibile con una SSD aggiuntiva fino a 1 TB, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 3.0, uscite video VGA e HDMI con supporto a configurazioni multi-monitor e risoluzione 4K, slot microSD, Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

A racchiudere ogni componente un case compatto (‎13,9×13,9×3,9 centimetri, 420 grammi) ed elegante, progettato in modo da favorire la dissipazione del calore in modo silenzioso. Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, ma c'è la possibilità di scaricare e installare l'aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11.

Oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC del marchio DreamQuest al prezzo finale di soli 200,00 euro invece di 248,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.