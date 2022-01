Decoder, registratore e lettore: tutto in uno (-33%)

Se vuoi farti trovare pronto all'appuntamento con il nuovo digitale terrestre, ma non vuoi cambiare televisore, ti basta un decoder DVB-T2. Il modello all-in-one del marchio Leelbox è proposto oggi su Amazon con il 33% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Il decoder DVB-T2 di Leelbox è in forte sconto su Amazon

Garantisce il pieno supporto alla risoluzione Full HD e a tutte le più recenti tecnologie di trasmissione: H.2635, HEVC 10 bit e MPEG-4. Con interfaccia in italiano, offre un processo di configurazione iniziale semplice e guidato. In dotazione anche il telecomando universale e un cavo HDMI. Tutti gli altri dettagli tecnici nella descrizione completa.

Tra i punti di forza segnaliamo la possibilità di registrare i programmi su una pendrive o un disco fisso collegati alla porta USB e, sfruttando la stessa, di trasformarlo in un lettore multimediale per la riproduzione dei contenuti. Nella scheda del prodotto anche la compatibilità con audio Dolby, il televideo e la connessione alla rete wireless tramite adattatore WiFi (opzionale).

Niente più dubbi o incertezze sul nuovo digitale terrestre grazie a questo decoder DVB-T2 di Leelbox, in vendita oggi su Amazon al prezzo di soli 26,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. Per gli abbonati Prime c'è anche la spedizione gratuita a domicilio.