SSD 2 TB (Crucial P5) a PREZZO STRACCIATO: l'affare

Prestazioni da top di gamma, tanto spazio e tutta l'affidabilità di uno dei marchi leader del settore, il tutto in una ghiotta offerta: in questo momento la SSD da 2 TB della linea Crucial P5 è proposta in forte sconto su Amazon. Tra i punti di forza spicca la tecnologia 3D NAND che assicura uno storage dei dati senza compromessi.

Crucial P5: la SSD da 2 TB è in forte sconto

Arriva alla velocità di 3.400 MB/s in fase di lettura e a 3.000 MB/s in scrittura, per azzerare (o quasi) i tempi di attesa necessari durante l'avvio del dispositivo e l'elaborazione dei contenuti. Può inoltre contare sulla correzione degli errori e sulla protezione termica adattativa. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, si tratta di un'unità con fattore di forma M.2 di tipo NVMe PCIe, adatta a soddisfare le esigenze di professionisti, di coloro impegnati con l'editing grafico o video e degli appassionati di che non accettano rallentamenti.

Oggi la SSD da 2 TB della serie Crucial P5 può essere tua al prezzo finale di 206,99 euro invece di 316,89 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 35% (-109,90 euro). La disponibilità è immediata: se la compri oggi, domani sarà a casa tua con spedizione gratuita a domicilio gestita dalla logistica di Amazon.