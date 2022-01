Sony WH-1000XM3: le top di gamma scontate di 160 euro. Che bomba!

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth, oggi ti riportiamo un’offerta sensazionale su un modello top di gamma scontato di oltre 150 euro. Stiamo parlando delle Sony WH-1000XM3, un headset di altissimo livello per chi vuole ascoltare la propria musica senza compromessi ovunque. Trattandosi di uno sconto estremamente elevato, non possiamo garantire né la disponibilità né la durata dell’offerta.

Cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM3: caratteristiche tecniche

Le cuffie si caratterizzano per un design estremamente curato, seppur elegante e minimale. L’offerta si estende sia alla variante nera che a quella argento delle cuffie. I cuscinetti, così come l’archetto, sono imbottiti con uretano espanso che distribuisce uniformemente la pressione. Questi sono poi rivestiti con una pelle sintetica di alta qualità estremamente traspirante e soffice, per un miglior isolamento dai rumori ambientali senza alcuna sudorazione. In ogni caso non manca la tecnologia per la cancellazione del rumore adattiva. Questa consente di regolare l’ANC su diversi livelli adattandosi automaticamente all’ambiente circostante. Ottima la funzione “rapida attenzione”, invece, che con un semplice tocco permette di disattivare la cancellazione del rumore per avere la piena consapevolezza di ciò che ti circonda.

Ottima l’applicazione dedicata Headphones Connect dalla quale potrai gestire ogni impostazione delle cuffie e personalizzare i comandi. Questi, infatti, si avvalgono di due pareti touch con cui controllare tracce, chiamate, volume e assistenti vocali. Dall’applicazione, inoltre, potrai completamente personalizzare il sound delle cuffie grazie ad un equalizzatore manuale, così da adattarle ad ogni genere in ascolto. Ottima anche la batteria che offre una durata di circa 30 ore con cancellazione del rumore attiva. A completare la dotazione ci pensa la qualità del suono che vanta due driver da 40mm con diaframma in polimeri di cristalli liquidi personalizzati capaci di riprodurre una gamma di frequenze fino a 40kHz. In conclusione, parliamo di cuffie che si rivolgono a chi desidera davvero il massimo dal punto di vista qualitativo in ascolto, ma non è disposto a rinunciare ad un ampio e ben strutturato ventaglio di funzionalità per la vita quotidiana.

Grazie allo sconto di addirittura il 42%, le Sony WH-1000XM3 sono disponibili su Amazon a soli 219 euro per un risparmio di ben 160 euro sul prezzo di listino. Un vero e proprio affare.