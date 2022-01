Lenovo IdeaPad 5: laptop in SUPER OFFERTA (-150€)

Zero compromessi per quanto riguarda design, prestazioni e affidabilità: Lenovo IdeaPad 5 è il laptop ideale per chi cerca un fedele compagno per la produttività quotidiana o per la didattica a distanza. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché proposto su Amazon con uno sconto da ben 150 euro sul prezzo di listino.

L'occasione Amazon del giorno: Lenovo IdeaPad 5

Diamo uno guardo alle specifiche tecniche più importanti per capire di che dispositivo si tratta: display Full HD da 14 pollici con pannello IPS, processore AMD Ryzen 7 5700U, GPU AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l'archiviazione dei dati, lettore di impronte digitali e webcam per l'autenticazione biometrica, WiFi, Bluetooth, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, una gamma completa di porte per la connettività e oltre otto ore di autonomia con una singola ricarica. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il tutto racchiuso in un design elegante, con spessore ridotto a 16,9 mm e un peso che si attesta a soli 1,38 Kg. Come si può leggere nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su questo ottimo computer portatile al prezzo finale di 749 euro invece di 599 euro come da listino. Lenovo IdeaPad 5 è acquistabile su Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio gestita dalla logistica di Amazon: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.