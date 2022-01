Questo Mini PC è un MOSTRO (e in sconto di 60€)

Non è il solito Mini PC: al modello MinisForum EliteMini HX90 l'etichetta “mostro di potenza” non è affatto fuori luogo, considerando le caratteristiche del comparto hardware, capace di gestire con disinvoltura anche i carichi di lavoro più pesanti. È adatto alla produttività, alla didattica e al gaming spinto. Oggi può essere tuo approfittando del coupon sconto di 60 euro proposto da Amazon.

MinisForum EliteMini HX90 è il Mini PC definitivo

È sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche per capire di cosa si sta parlando: processore AMD Ryzen 9 5900HX affiancato da scheda grafica Radeon RX Vega 8, ben 32 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB per l'archiviazione dei dati. A questo si aggiungono il pieno supporto a WiFi 6, Bluetooth 5.1, alla connessione simultanea di più monitor (fino a quattro) in 4K e una gamma completa di porte per la connettività. Tutto questo nella descrizione completa del prodotto.

Tra le altre caratteristiche, segnaliamo il sistema operativo preinstallato Windows 10 Pro con licenza ufficiale e la possibilità di installare l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Qui sotto un'immagine utile per dare uno sguardo da vicino alle porte di connessione integrate dal Mini PC.

Oggi hai la possibilità di acquistare MinisForum EliteMini HX90 approfittando di uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino grazie al coupon promozionale proposto da Amazon e attivabile direttamente nella scheda del prodotto. La diponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.