Minis Forum UM700: il Mini PC con Ryzen 7 scontato di 150 euro

Se sei alla ricerca di un Mini PC che non rinunci a prestazioni elevate, allora l’offerta che stiamo per proporti fa esattamente al caso tuo. Si tratta del Minis Forum UM700, un computer alimentato da un processore Ryzen capace di offrire le prestazioni di un vero desktop, oggi disponibile a soli 510 euro su Amazon grazie ad uno sconto di addirittura 150 euro.

Mini PC Minis Forum Um700: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il computer c’è, infatti, una CPU AMD Ryzen 7 3750H quad-core con 8 thread ed una frequenza massima di ben 4GHz. Ad affiancarla ci pensano ben 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 256GB. Immancabile la scheda video integrata, in questo caso una AMD Radeon RX Vega10, capace di gestire anche i titoli più recenti in Full HD con un buon framerate. Inevitabilmente è necessario qualche compromesso dal punto di vista dei dettagli, ma considerato l’indirizzo del PC è una possibilità decisamente interessante. Naturalmente il PC è completamente espandibile, a partire dalla memoria RAM che può essere portata fino a 64GB grazie alla configurazione dual-channel accessibile all’utente. Lo stesso vale per lo spazio di archiviazione, che consente sia di sostituire l’SSD preinstallato sia di aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici.

È evidente che si tratti di una configurazione rivolta soprattutto all’utilizzo professionale, per la gestione delle applicazioni più esigenti dal punto di vista delle risorse. La connettività prevede quattro porte USB Type-A, di cui tre con specifica USB 3.1 Gen 2. La quarta, invece, USB 3.0 è abilitata alla ricarica rapida dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort che, insieme ad una quinta porta USB Type-C, consentono di gestire contemporaneamente 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta ethernet, in questo caso 2,5Gigabit che garantisce le massime prestazioni di trasferimento anche con reti superiori alla Gigabit in Fibra. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-FI dual band ed il Bluetooth 5.1. In sostanza, se vuoi sostituire il tuo desktop senza alcun sacrificio dal punto di vista delle performance, il Minis Forum UM700 è la soluzione perfetta per te.

Grazie allo sconto del 23%, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 510 euro per un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino.