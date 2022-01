WD_Black SN750 500GB con Battlefield 2042: a quasi metà prezzo

Quello che ti riportiamo in questo articolo è un vero e proprio affare per ogni videogiocatore appassionato di sparatutto e non solo. Si tratta dell’SSD WD_Black SN750 500GB nell’edizione dedicata al nuovissimo Battlefield 2042, oggi disponibile a soli 78 euro su Amazon, un’occasione davvero imperdibile.

SSD NVMe WD_Black SN750 500GB Battlefield 2042 Edition: caratteristiche tecniche

Partendo dalle caratteristiche strettamente legate al disco, parliamo di un’unità NVMe che sfrutta l’interfaccia PCIe 4.0. Questo garantisce una velocità di lettura fino a 3600MB/s e fino a 2900MB/s in scrittura. Si tratta di velocità circa 6 volte superiori ai tradizionali SSD SATAIII consentendo di ridurre al minimo indispensabili i caricamenti nei giochi. Naturalmente, le medesime prestazioni sono riscontrabili in ogni campo di utilizzo, rappresentando una scelta perfetta anche per i professionisti. Si tratta di un’ottima soluzione che consente di rendere il sistema estremamente reattivo e gestire le applicazioni, anche le più impegnative, con la massima velocità. Ideale, ad esempio, per i Mini PC così da ottenere una capacità maggiore senza rinunciare in alcun modo alle prestazioni massime che il computer riesce ad offrire.

Trattandosi di un prodotto pensato per i videogiocatori, però, uno dagli aspetti più interessanti riguarda il software per la gestione del disco. WD_Black Dashboard, infatti, rappresenta un portale a dir poco completo per accedere a qualsiasi funzionalità dell’SSD. Da qui potrai effettuare backup, clonare il vecchio disco e persino ottimizzarlo per ogni singolo gioco installato. Differenza rispetto alla variante standard, è la presenza un codice per riscattare il nuovissimo Battlefield 2042 nella sua versione completa. Si tratta dell’ultima opera firmata DICE, che alla fine dello scorso anno ha completamente rivoluzionato il mondo di Battlefield offrendo il titolo più grande di sempre.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 44%, il WD_Black SN750 500GB Battlefield 2042 Edition è disponibile su Amazon a soli 77,99 euro. Praticamente il gioco non lo paghi, un affare incredibile.