TicWatch Pro 3: la migliore offerta Amazon di oggi

Difficile scegliere da dove iniziare per elencare i punti di forza di TicWatch Pro 3: lo smartwatch offre caratteristiche avanzate sia per quanto riguarda il monitoraggio dell'attività fisica sia nel rilevamento dei parametri biometrici. Oggi è anche protagonista di un'offerta Amazon al prezzo minimo storico.

Lo smartwatch TicWatch Pro 3 al prezzo minimo storico

Tra le più importanti specifiche tecniche spicca la presenza della piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 progettata appositamente per la categoria dei dispositivi indossabili, in grado di assicurare prestazioni al top e un'elevatissima efficienza dal punto di vista dei consumi, tanto che la durata della batteria può arrivare fino a 45 giorni come si legge nella descrizione completa.

A livello di software è presente il sistema operativo Wear OS di Google con pieno supporto a una vasta gamma di applicazioni. Ancora, tra le funzionalità offerte spiccano quelle per il monitoraggio preciso dell'attività fisica grazie al GPS, il rilevamento dei parametri biometrici e la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo oltre 1.000 diverse watchface.

Oggi hai la possibilità di acquistare TicWatch Pro 3 al prezzo finale di soli 193,69 euro invece di 299,99 euro come da listino. Con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio gestita da Amazon, se lo compri oggi domani lo potrai mettere al polso.