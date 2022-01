AVM FRITZ!Box 4060 con WiFi 6 arriva in Italia

Progettato per dare il meglio all'interno delle reti locali in cui sono richieste prestazioni elevate su fibra ottica, cavo o modem DSL, grazie al WiFi 6, il nuovo AVM FRITZ!Box 4060 fa oggi il suo debutto ufficiale in Italia. Il router wireless offre caratteristiche avanzate come supporto tri-band (una a 2,4 GHz e due a 5 GHz), MU-MIMO e Mesh.

AVM FRITZ!Box 4060: tri-band, WiFi 6 e molto altro

Non manca nemmeno la funzione NAS integrata, attraverso la quale può svolgere il ruolo di hub multimediale. È un modello top di gamma che dispone di una stazione base DECT a cui connettere fino a sei telefoni cordless (gestione simultanea di cinque telefonate con codec vocali a banda larga). Una soluzione ideale per gestire le connessioni con modem per fibra, soprattutto FFTH, rispondendo alle esigenze più avanzate degli utenti small business e per gli appassionati del gaming più spinto.

Il FRITZ!Box 4060 è un router veloce a tre bande radio con WiFi 6, che assicura velocità altissime nella rete WiFi. Le svariate possibilità di connessione permettono di impiegare il 4060 con flessibilità su cavo, DSL o fibra. E grazie alla funzione NAS integrata, il 4060 diventa il centralino multimediale della rete locale. Altre funzioni, ad esempio un centralino di qualità con base DECT, un firewall integrato e un comando per la Smart Home, completano l'offerta.

Trovano posto inoltre una porta WAN da 2,5 Gbit/s e tre Gigabit Ethernet. Ancora, sono integrati un impianto telefonico VoIP e uno slot USB 3.0 a cui collegare direttamente stampanti e dispositivi di archiviazione. Lato software, è possibile contare sul sistema operativo intelligente FRITZ!OS che riceve gli aggiornamenti rilasciati in modo periodico e del tutto automatico.

A rendere semplice e alla portata di tutti il processo di configurazione iniziale sono cavi e prese con codice colore oltre alle brevi istruzioni chiare con messa in servizio interattiva. AVM FRITZ!Box 4060 è in vendita al prezzo consigliato di 259,99 euro e già disponibile su Amazon. Per maggiori informazioni e dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità è possibile far riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale del produttore.