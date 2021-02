AVM FRITZ!Box 7583, nuovo router di fascia alta

AVM ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo FRITZ!Box 7583 per l’utenza business. Il router eredita le principali caratteristiche degli altri modelli di fascia alta e aggiunge alcune funzionalità richieste dalle aziende, tra cui il bonding (o link aggregation).

FRITZ!Box 7583: specifiche complete

A differenza degli altri router presenti nel catalogo AVM, il FRITZ!Box 7583 è stato progettato per essere posizionato in verticale. Lungo il lato sinistro c’è una porta USB 3.0 per il collegamento di stampanti, dischi esterni o pen drive. Tutte le altri porte sono sul retro: RJ45 per DSL/VDSL/G.fast, due RJ11 per telefoni analogici o fax, ISDN, cinque RJ45 per Gigabit WAN e LAN, USN 3.0 e alimentazione.

L’accesso point WiFi supporta gli standard 802.11a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz) e raggiunge una velocità massima di 2.533 Mbps. Il router supporta connessioni VDSL (FTTC) con profilo 35b fino a 300 Mbps e bonding fino a 600 Mbps. Il bonding, nota anche come link aggregation, permette di raddoppiare la larghezza di banda combinando due connessioni in parallelo. Con il G.fast a 212 MHz si potrebbero raggiungere velocità di 2.000 e 4.000 Mbps (a brevi distanze), ma in Italia non è usato da nessun operatore.

Il FRITZ!Box 7583 offre inoltre una base DECT per il collegamento di sei cordless, un centralino VoIP, una VPN e un media server DLNA/UPnP AV. Il sistema operativo è ovviamente il noto FRITZ!OS con interfaccia in italiano.