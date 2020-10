Stretta di mano annunciata tra il produttore AVM e l’operatore wholesale Open Fiber con l’obiettivo comune di offrire a consumatori e aziende del nostro paese i dispositivi utili a sfruttare appieno le potenzialità delle connessioni in fibra ottica di tipo FTTH (Fiber To The Home).

Fibra ottica: siglato l’accordo tra AVM e Open Fiber

Secondo l’accordo i partner di Open Fiber nella fornitura dei servizi di connettività potranno mettere a disposizione dei loro clienti un modem router della linea FRITZ!Box a scelta tra i modelli FRITZ!Box 7590 (234,99 euro) e FRITZ!Box 7530 (119,99 euro). Il primo è dotato di WiFi Dual Band AC+N con velocità fino a 2.500 Mb/s, il secondo arriva invece a 1.266 Mb/s. Entrambi garantiscono il pieno supporto alla tecnologia Mesh. Queste le parole di Giovanni Cristi, Head of Telco Italy & Senior Business Development Manager di AVM Italia.

L’accordo con Open Fiber è un’eccellenza europea. È un orgoglio per noi aver stretto questa partnership con l’obiettivo di offrire la miglior customer experience di navigazione WiFi con tutti i muscoli dell’FTTH. I nostri FRITZ!Box sono da sempre riconosciuti per la qualità e la stabilità. Il miglior connubio possibile, valorizzato ancor di più in un periodo dove la connettività è ormai fondamentale per tutti, dal lavoro all’istruzione dei nostri figli.

La partnership tra le due realtà andrà ampliandosi nel corso dei prossimi mesi con ulteriori nuove soluzioni legate a WiFi 6 in arrivo sul mercato. Concludiamo con la dichiarazione attribuita a Domenico Dichiarante, Head of Operational Marketing di Open Fiber.