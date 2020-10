Migliori offerte AVM FRITZ! per il Prime Day 2020

Il Prime Day 2020 è l’occasione giusta per migliorare o aggiornare completamente la connettività casalinga. Tante sono le offerte relative a modem, router e ripetitori e, chiaramente, non poteva mancare la società AVM con le sue eccellenti soluzioni per il networking casalingo a marchio FRITZ!.

In primis il Re dei modem router per la fibra, l’AVM FRITZ!Box 7590 che ha supporto al Wireless Veloce AC+N fino a 2533 Mbit/s, alla telefonia analogica, ISDN e VoIP, Base DECT, ben 4 porte Gigabit Ethernet e due porte USB 3.0. Su Amazon beneficia di uno sconto di ben 80 euro, portandone il prezzo a 189€ rispetto ai 269€ a cui viene venduto solitamente.

Per chi invece ha problemi di prestazioni in casa e degli angoli morti dove non arriva il WiFi c’è l’AVM FRITZ!WLAN Repeater 3000 International , un ripetitore / extender WiFi AC + N, Triband (1.733 Mbps e 886 Mbps / 5 GHz) che supporta le reti Mesh e ha 2 porte Gigabit LAN oltre a potersi connettere al router tramite WP. Viene offerto per il Prime Day con uno sconto di 65€ portando il prezzo di questo ripetitore a 109€.

Oppure per chi ha bisogno sia del modem router che di un ripetitore è disponibile in offerta il bundle AVM FRITZ! Mesh Set Edition International composto da FRITZ!Box 7530 + FRITZ!Repeater 1200. Il prezzo di questa offerta è di 143€, un bel risparmio rispetto ai 199€ di listino Amazon.

Sempre per chi ha problemi di connettività in casa cè la soluzione AVM FRITZ! Powerline 1260E WLAN Set International , un Kit che comprende 2 Adattatori collegabili alla rete elettrica, molto semplici da utilizzare e pratici per chi non ha voglia e tempo di perdersi in configurazioni complesse della rete. Qui il prezzo in offerta per il Prime Day è di 119€, un risparmio di 20€ rispetto al listino.

Infine, in offerta troviamo anche il telefono cordless AVM FRITZ!Fon C6 , un telefono DECT con display a colori , telefonia HD, servizi Internet, ottimizzato per funzionare senza alcuna configurazione con i router FRITZ!Box. In questo caso la riduzione di prezzo è di 20 euro, consentendo di acquistarlo a 59€.